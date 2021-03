MILAN TOP NEWS – Scelte Pioli, condizioni Ibra e Real Madrid su Kessié (Di domenica 14 marzo 2021) Le top NEWS di giornata sul MILAN. Le Scelte di Pioli per MILAN-Napoli, Ibra mette nel mirino lo United. Il Real Madrid è interessato a Frenck Kessié Pianeta MILAN. Leggi su pianetamilan (Di domenica 14 marzo 2021) Le topdi giornata sul. Lediper-Napoli,mette nel mirino lo United. Ilè interessato a FrenckPianeta

Advertising

_Simo95_ : Il Milan ha giocato giovedì in europa league e alle 15:00 in campionato contro l'Inter cioè la partita più importan… - PianetaMilan : MILAN TOP NEWS - Scelte #Pioli, condizioni @Ibra_official e #RealMadrid su #Kessié - Alex_Zonghetti : @MorroLuca1 Milan-Napoli o meglio Toro-Inter sarebbe stato il top ?? - CapitanBergomi : @Emanuelefire Buono nel senso che qualcosa sfa ma non è da Milan al top, ecco.. - gilnar76 : #Milan femminile: Giacinti top per minutaggio in Coppa Italia #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti #Milannews… -