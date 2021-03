Milan, Pioli: “Il Napoli ci ha sempre messo in difficoltà. Con il lavoro ci siamo rialzati” (Di sabato 13 marzo 2021) L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa, presentando il big match di domani sera contro il Napoli: "Gioca un bel calcio, ha qualità, la squadra inoltre si è compattata. Ci aspetta una partita complicata perché il Napoli è una delle squadre più forti del campionato - afferma Pioli in conferenza - . Dobbiamo concentrarci sulla partita di domani, la gara più importante è quella contro il Napoli. Non possiamo fare dei conti, dobbiamo pensare a vincere più gare possibili, domani abbiamo un'importante occasione contro un avversario forte che ci ha sempre messo in difficoltà. Cosa ci ha fatto rialzare dopo il periodo negativo? Il lavoro e la convinzione nelle nostre qualità. Delle ... Leggi su itasportpress (Di sabato 13 marzo 2021) L'allenatore delStefanoha parlato in conferenza stampa, presentando il big match di domani sera contro il: "Gioca un bel calcio, ha qualità, la squadra inoltre si è compattata. Ci aspetta una partita complicata perché ilè una delle squadre più forti del campionato - affermain conferenza - . Dobbiamo concentrarci sulla partita di domani, la gara più importante è quella contro il. Non posfare dei conti, dobbiamo pensare a vincere più gare possibili, domani abbiamo un'importante occasione contro un avversario forte che ci hain. Cosa ci ha fatto rialzare dopo il periodo negativo? Ile la convinzione nelle nostre qualità. Delle ...

