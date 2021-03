Milan-Napoli | parla il doppio ex Strinic | “Speriamo la spunti il Napoli Callejon e Milik | successe cose strane”

(Di sabato 13 marzo 2021) Il match ormai prossimo trasarà per entrambe le contendenti un crocevia fondamentale per capire cosa succederà da qui alla fine del campionato. I rossoneri vogliono accorciare le distanze dagli acerrimi cugini, mentre ilvuole fortemente rilanciarsi in zona Champions League. Alla vigilia di una gara così importante e del momento L'articolo

Advertising

ZZiliani : #Calvarese arbitro di #CagliariJuventus sarebbe un po’ come rivedere #Ceccarini a Juventus-Inter, #Tagliavento a Mi… - sscnapoli : ?? | I convocati di #MilanNapoli ?? - DiMarzio : Le ultime dall'infermeria e non solo, #Pioli presenta #MilanNapoli - Diego31883 : RT @sscnapoli: ?? | I convocati di #MilanNapoli ?? - juornoit : #Juorno #SerieA #MilanNapoli dopo @GhoulamFaouzi infortunato anche #Rrahhmani infermeria troppo affollata -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Napoli

Il motivo? Ilvoleva evitare le trasferte da incubo contro, Juventus e Roma nell'arco di sette giorni e alla Juventus faceva comodo giocarsela un po' più avanti e non in un momento di ...Stefano Pioli in conferenza stampa presentaStefano Pioli, tecnico delha parlato in conferenza stampa alla vigilia di: Chetrovate? "È una squadra che gioca un bel calcio e con qualità, ha passato un ...Domenica sarà la volta di Milan-Napoli e gli uomini di Rino Gattuso stanno preparando al meglio il big match. Dopo l’andata, terminata con una sconfitta per gli azzurri all’ex San Paolo, i partenopei ...Il Napoli sta per partire, destinazione Milano, dove domani gli azzurri affronteranno i padroni di casa del Milan. Il twitter del club partenopeo ha aggiornato sul giro dei tamponi. “Tutti negativi al ...