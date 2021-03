Milan-Napoli, i convocati di Gattuso: assenze pesanti per gli azzurri (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRino Gattuso oltre a Rhamani dovrà rinunciare anche a Lozano e Manolas esclusi dalla lista dei convocati per il match contro il Milan di domani alle ore 20.45 a San Siro per la 27esima giornata di Serie A. I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Politano, Insigne, Mertens, Osimhen, Cioffi (maglia 58), Zedadka (maglia 3), Costanzo (maglia 38). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRinooltre a Rhamani dovrà rinunciare anche a Lozano e Manolas esclusi dalla lista deiper il match contro ildi domani alle ore 20.45 a San Siro per la 27esima giornata di Serie A. I: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Politano, Insigne, Mertens, Osimhen, Cioffi (maglia 58), Zedadka (maglia 3), Costanzo (maglia 38). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

ZZiliani : #Calvarese arbitro di #CagliariJuventus sarebbe un po’ come rivedere #Ceccarini a Juventus-Inter, #Tagliavento a Mi… - sscnapoli : ?? | I convocati di #MilanNapoli ?? - DiMarzio : Le ultime dall'infermeria e non solo, #Pioli presenta #MilanNapoli - gaetano775 : @cherudek @Napoli_Report @m_ugolini Il Milan prende Tomori in prestito con diritto di riscatto e noi ci teniamo Mak… - RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: #Milan, #Pioli svela la strategia per battere il #Napoli -