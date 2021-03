Milan, Kessie stupisce: obiettivo rinnovo per allontanare le voci di mercato (Di sabato 13 marzo 2021) Franck Kessie è l'anima del Milan. L'ivoriano è ormai un leader riconosciuto da tutti non solo in campo. Per questo motivo la società spinge per il rinnovo Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 13 marzo 2021) Franckè l'anima del. L'ivoriano è ormai un leader riconosciuto da tutti non solo in campo. Per questo motivo la società spinge per ilPianeta

Advertising

PietroMazzara : Ancora non si spiega la topica del VAR e dell’arbitro. Matic, che è lì attaccato, non dice niente #UEL #Kessie… - AntoVitiello : Prestazione che dà ancora più convinzione al #Milan, nonostante le assenze. #Kessie è inarrestabile (il gol inspieg… - ZZiliani : Impressionante prova di maturità internazionale del #Milan che pareggia 1-1 all’Old Trafford con un gol di #Kjaer a… - MilanWorldForum : Kessie vs gli altri mediani della Serie A. I numeri -) - pipposcifo1 : RT @PianetaMilan: .@acmilan, #Kessie stupisce: obiettivo rinnovo per allontanare le voci di #calciomercato - #ACMIlan #Milan #SempreMilan h… -