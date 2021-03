Milan, Ibrahimovic accelera: vuole rientrare con il Manchester United (Di sabato 13 marzo 2021) Il Milan sta preparando la sfida di domenica sera contro il Napoli. Stefano Pioli recupera Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu mentre Zlatan Ibrahimovic accelera i tempi e punta al rientro giovedì in Europa League, contro il Manchester United sua ex squadra. Il Milan prepara la sfida contro il Napoli Contro il Napoli dell’ex Rino Gattuso, il Milan fa ancora la conta dei giocatori indisponibili: mancheranno ancora Bennacer che ormai è fuori da 4 mesi, Maldini, Mandzukic e Rebic oltre a Zlatan Ibrahimovic. Rientrano dai rispettivi problemi sia Theo Hernandez che si riprende la fascia sinistra che Chalanoglu. La partita col Napoli può essere decisiva per mettere al sicuro la qualificazione alla prossima Champions ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 marzo 2021) Ilsta preparando la sfida di domenica sera contro il Napoli. Stefano Pioli recupera Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu mentre Zlatani tempi e punta al rientro giovedì in Europa League, contro ilsua ex squadra. Ilprepara la sfida contro il Napoli Contro il Napoli dell’ex Rino Gattuso, ilfa ancora la conta dei giocatori indisponibili: mancheranno ancora Bennacer che ormai è fuori da 4 mesi, Maldini, Mandzukic e Rebic oltre a Zlatan. Rientrano dai rispettivi problemi sia Theo Hernandez che si riprende la fascia sinistra che Chalanoglu. La partita col Napoli può essere decisiva per mettere al sicuro la qualificazione alla prossima Champions ...

