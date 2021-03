"Mi vuole morta". Il marito tenta di uccidere la moglie in diretta: Chi l'ha visto, immagini sconvolgenti | Guarda (Di sabato 13 marzo 2021) Un femminicidio mancato solo "per miracolo", perché pioveva troppo. A Chi l'ha visto su Rai3 sono andate in onda le immagini sconvolgenti di un uomo, Antimo Carrera, che tentava di arrampicarsi ed entrare in casa della suocera in provincia di Napoli, per raggiungere l'ex moglie Caterina Stellato, nonostante l'ingiunzione del giudice che gli ha intimato di restare lontano dalla donna. Il loro rapporto, durato 24 anni e fatto di botte, minacce e umiliazioni, è terminato quando Caterina ha trovato il coraggio di scappare di casa e rifugiarsi dalla madre. lo scorso 23 novembre, lasciando i tre figli col marito. "Lasciarli nelle sue mani è stata una scelta difficilissima, mi sono sentita lacerare l'anima", racconta al Corriere della Sera. Il 30 dicembre un giudice ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Un femminicidio mancato solo "per miracolo", perché pioveva troppo. A Chi l'hasu Rai3 sono andate in onda ledi un uomo, Antimo Carrera, cheva di arrampicarsi ed entrare in casa della suocera in provincia di Napoli, per raggiungere l'exCaterina Stellato, nonostante l'ingiunzione del giudice che gli ha intimato di restare lontano dalla donna. Il loro rapporto, durato 24 anni e fatto di botte, minacce e umiliazioni, è terminato quando Caterina ha trovato il coraggio di scappare di casa e rifugiarsi dalla madre. lo scorso 23 novembre, lasciando i tre figli col. "Lasciarli nelle sue mani è stata una scelta difficilissima, mi sono sentita lacerare l'anima", racconta al Corriere della Sera. Il 30 dicembre un giudice ha ...

