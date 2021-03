Mezza Italia in lockdown dal 15 marzo fino a Pasqua. La nuova mappa: che cosa cambia su spostamenti, scuola e seconde case (Di sabato 13 marzo 2021) Con i decessi per Coronavirus ancora alti (altri 380 il 12 marzo) , il tasso di positività in aumento a livello nazionale e le terapie intensive oltre la soglia critica nella maggior parte delle Regioni Italiane, il governo corre ai ripari. Lo fa prima con un’ordinanza firmata ieri dal ministro della Salute, Roberto Speranza che porta a 11 le Regioni che da lunedì saranno in zona rossa. Sempre ieri in mattinata il Governo Draghi ha deciso – non tramite un Dpcm, ovvero un Decreto del presidente del consiglio dei ministri, ma coinvolgendo il parlamento tramite un decreto legge – che dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile tutte le zone gialle passeranno automaticamente in arancione dal 15 marzo. Inoltre, con il nuovo decreto, che si sostituisce al Dpcm del 2 marzo, nei giorni intorno ... Leggi su open.online (Di sabato 13 marzo 2021) Con i decessi per Coronavirus ancora alti (altri 380 il 12) , il tasso di positività in aumento a livello nazionale e le terapie intensive oltre la soglia critica nella maggior parte delle Regionine, il governo corre ai ripari. Lo fa prima con un’ordinanza firmata ieri dal ministro della Salute, Roberto Speranza che porta a 11 le Regioni che da lunedì saranno in zona rossa. Sempre ieri in mattinata il Governo Draghi ha deciso – non tramite un Dpcm, ovvero un Decreto del presidente del consiglio dei ministri, ma coinvolgendo il parlamento tramite un decreto legge – che dal 15al 2 aprile e il 6 aprile tutte le zone gialle passeranno automaticamente in arancione dal 15. Inoltre, con il nuovo decreto, che si sostituisce al Dpcm del 2, nei giorni intorno ...

