METEO Italia. Peggiora domenica, poi ritorno d’inverno con freddo e neve (Di sabato 13 marzo 2021) METEO SINO AL 19 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE Due perturbazioni condizioneranno il METEO del weekend sull’Italia, preludio di un cambiamento METEO severo che vedrà il brusco ritorno al clima invernale. Il primo fronte è già all’estremo Sud, mentre la seconda perturbazione, più attiva, si addossa alle Alpi e le valicherà domenica. I venti occidentali in rinforzo sono il segnale che l’anticiclone batte in ritirata. Le correnti nord-atlantiche guadagneranno ulteriore spazio verso sud con l’aria più fredda al seguito del fronte di domenica. Le temperature caleranno su tutta Italia, con raffreddamento ulteriormente acuito dai venti sostenuti. La neve tornerà a cadere sui rilievi, fino a quote anche decisamente basse per il ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 13 marzo 2021)SINO AL 19 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE Due perturbazioni condizioneranno ildel weekend sull’, preludio di un cambiamentosevero che vedrà il bruscoal clima invernale. Il primo fronte è già all’estremo Sud, mentre la seconda perturbazione, più attiva, si addossa alle Alpi e le valicherà. I venti occidentali in rinforzo sono il segnale che l’anticiclone batte in ritirata. Le correnti nord-atlantiche guadagneranno ulteriore spazio verso sud con l’aria più fredda al seguito del fronte di. Le temperature caleranno su tutta, con raffreddamento ulteriormente acuito dai venti sostenuti. Latornerà a cadere sui rilievi, fino a quote anche decisamente basse per il ...

Meteo Roma del 13 - 03 - 2021 ore 06:10 ...sparse in Sardegna Campania e Molise temperature in aumento eccetto sulle regioni centrali

