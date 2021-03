Meteo Italia al 27 marzo, turbolento con FREDDO e anche neve (Di sabato 13 marzo 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Fino ad oggi abbiamo avuto la possibilità di apprezzare i primi tepori primaverili. Ora sta cambiando tutto, i modelli matematici di previsione confermano un trend Meteo climatico diametralmente opposto, ovvero un lungo periodo caratterizzato da FREDDO e da vari assalti depressionari. La novità sostanziale sarà la migrazione dell’Alta Pressione più a ovest e la strutturazione di un muro anticiclonico capace di porre un freno alle correnti oceaniche. Contestualmente si metteranno i movimento masse d’aria fredda dal Circolo Polare Artico, aria fredda che punterà verso sud e impatterà in varie occasioni il Mediterraneo centro occidentale. L’Italia, lo avrete intuito, dovrebbe rappresentare uno degli obbiettivi principali degli impulsi artici e le conseguenze – in termini di ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 13 marzo 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Fino ad oggi abbiamo avuto la possibilità di apprezzare i primi tepori primaverili. Ora sta cambiando tutto, i modelli matematici di previsione confermano un trendclimatico diametralmente opposto, ovvero un lungo periodo caratterizzato dae da vari assalti depressionari. La novità sostanziale sarà la migrazione dell’Alta Pressione più a ovest e la strutturazione di un muro anticiclonico capace di porre un freno alle correnti oceaniche. Contestualmente si metteranno i movimento masse d’aria fredda dal Circolo Polare Artico, aria fredda che punterà verso sud e impatterà in varie occasioni il Mediterraneo centro occidentale. L’, lo avrete intuito, dovrebbe rappresentare uno degli obbiettivi principali degli impulsi artici e le conseguenze – in termini di ...

