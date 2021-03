Meteo domani domenica 14 marzo: temporali neve e grandine in arrivo (Di sabato 13 marzo 2021) Meteo domani domenica 14 marzo: tante criticità in arrivo sull’Italia, con una nuova ondata di maltempo che rappresenta la coda dell’inverno La seconda domenica del mese di marzo si presenta con un bollettino Meteo abbastanza critico su vaste aree dell’Italia. Come avevano anticipato negli aggiornamenti precedenti, la giornata di domani anticiperà quella coda dell’inverno che L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 13 marzo 2021)14: tante criticità insull’Italia, con una nuova ondata di maltempo che rappresenta la coda dell’inverno La secondadel mese disi presenta con un bollettinoabbastanza critico su vaste aree dell’Italia. Come avevano anticipato negli aggiornamenti precedenti, la giornata dianticiperà quella coda dell’inverno che L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - DPCgov : ???? #allertaGIALLA domani, mercoledì #10marzo, in otto regioni. Consulta il bollettino per conoscere il livello e le… - Roma : Di mattina nuvoloso con locali aperture, di pomeriggio nubi sparse con possibili piovaschi. Temperature attese: 6°/… - La_Prealpina : ??? Il #Meteo di domani nel #Varesotto: bella giornata. I venti saranno moderati e soffieranno da Nord-Nord-Ovest c… - io_nonesisto : Il meteo ha appena detto che domani nevica -