Mentana 'Mi vergogno per i giornalisti tra le categorie con precedenza vaccinale. Chiediamo scusa a Schettino' (Di sabato 13 marzo 2021) Enrico Mentana ha provocato una bufera di commenti con un suo post che riprendiamo "Mi vergogno mentre leggo che c'è chi ha chiesto di inserire i giornalisti tra le categorie con precedenza vaccinale. Ancora gran parte degli anziani deve ricevere la prima dose, il presidente della Repubblica ha atteso ... Leggi su positanonews (Di sabato 13 marzo 2021) Enricoha provocato una bufera di commenti con un suo post che riprendiamo "Mimentre leggo che c'è chi ha chiesto di inserire itra lecon. Ancora gran parte degli anziani deve ricevere la prima dose, il presidente della Repubblica ha atteso ...

Advertising

maurogab1 : RT @ResPubl79983835: Giornalisti e vaccini, Mentana: 'Mi vergogno per chi lo ha chiesto' ??????? - positanonews : #AltreNews #Cultura #Politica Mentana “Mi vergogno per i giornalisti tra le categorie con precedenza vaccinale. Chi… - ResPubl79983835 : Giornalisti e vaccini, Mentana: 'Mi vergogno per chi lo ha chiesto' ??????? - zazoomblog : Mentana zittisce la Lucarelli: “Mi vergogno di chi vuol vaccinare i giornalisti prima degli anziani” - #Mentana… - SecolodItalia1 : Mentana zittisce la Lucarelli: “Mi vergogno di chi vuol vaccinare i giornalisti prima degli anziani”… -