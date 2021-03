Melizzano | possibili disservizi nell’erogazione idrica

(Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – La Gesesa comunica che a causa di un intervento di manutenzione straordinaria, da parte della Regione Campania, sulla retedi adduzione presso il Campo Sportivo del Comune disi potranno verificaresulla forniturae/o fenomeni di bassa pressione dalle ore 09:00 alle ore 17:30 di martedì 16 marzo 2021 nelle seguenti zone: intero Centro Storico, zona Campo Sportivo, località Lepore, località Magalli, località Torello. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da cellulare che da telefono fisso 800 511717 e il servizio segnalazionedall’App My Gesesa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

