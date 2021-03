Meghan come George Floyd. La copertina di Charlie Hebdo fa infuriare gli antirazzisti (Di sabato 13 marzo 2021) Provocazioni. E polemiche. Charlie Hebdo finisce nuovamente nel mirino. A suscitare un moto di indignazione, questa volta degli antirazzisti, è l’immagine di copertina dell’ultimo numero della rivista satirica francese. Una vignetta ‘forte’ che mostra la regina Elisabetta inginocchiata sul collo di Meghan Markle. L’ultima provocazione infelice di Charlie Hebdo “Perché Meghan ha lasciato Buckingham…” è il titolo della caricatura. Al quale segue la risposta della Duchessa del Sussex “perché non riuscivo più a respirare”. Un chiaro, e non troppo elegante, riferimento allo strangolamento di George Floyd. L’afroamericano morto a Minneapolis in seguito all’arresto da parte della polizia. come ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 13 marzo 2021) Provocazioni. E polemiche.finisce nuovamente nel mirino. A suscitare un moto di indignazione, questa volta degli, è l’immagine didell’ultimo numero della rivista satirica francese. Una vignetta ‘forte’ che mostra la regina Elisabetta inginocchiata sul collo diMarkle. L’ultima provocazione infelice di“Perchéha lasciato Buckingham…” è il titolo della caricatura. Al quale segue la risposta della Duchessa del Sussex “perché non riuscivo più a respirare”. Un chiaro, e non troppo elegante, riferimento allo strangolamento di. L’afroamericano morto a Minneapolis in seguito all’arresto da parte della polizia....

