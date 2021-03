Matrimonio a prima vista 2021 anticipazioni terza puntata: iniziano i viaggi di nozze (Di sabato 13 marzo 2021) Matrimonio a prima vista 2021 terza puntata Cosa accadrà nella terza puntata di Matrimonio a prima vista 2021 secondo le anticipazioni? La prima e la seconda puntata di Matrimonio a prima vista hanno mostrato al pubblico la formazione delle coppie. Abbiamo infatti Francesco e Martina, Salvatore e Santa, Fabio e Clara. Dopo che i 6 L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 13 marzo 2021)Cosa accadrà nelladisecondo le? Lae la secondadihanno mostrato al pubblico la formazione delle coppie. Abbiamo infatti Francesco e Martina, Salvatore e Santa, Fabio e Clara. Dopo che i 6 L'articolo proviene da Novella 2000.

