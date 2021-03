MARVEL STUDIOS ASSEMBLED: Il dietro le quinte di WandaVision (Di sabato 13 marzo 2021) , il nuovo speciale in stile documentario che mostra agli spettatori i retroscena della serie di successo dei MARVEL STUDIOS WandaVision, è ora in streaming in esclusiva su Disney+. Disponibile anche il trailer. Con quale titolo esordisce la serie? Il primo episodio di questa innovativa serie di speciali in stile documentario presenta Elizabeth Olsen, Paul Bettany e il team creativo di WandaVision mentre invitano gli spettatori dietro le quinte della loro emozionante serie. L’esperienza-MARVEL STUDIOS ASSEMBLED Guarda come il concetto sorprendente della produzione ha preso forma ispirandosi alle sitcom classiche. Assisti a come la troupe ha fatto di tutto per emulare i vari metodi cinematografici utilizzati durante i primi ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 13 marzo 2021) , il nuovo speciale in stile documentario che mostra agli spettatori i retroscena della serie di successo dei, è ora in streaming in esclusiva su Disney+. Disponibile anche il trailer. Con quale titolo esordisce la serie? Il primo episodio di questa innovativa serie di speciali in stile documentario presenta Elizabeth Olsen, Paul Bettany e il team creativo dimentre invitano gli spettatoriledella loro emozionante serie. L’esperienza-Guarda come il concetto sorprendente della produzione ha preso forma ispirandosi alle sitcom classiche. Assisti a come la troupe ha fatto di tutto per emulare i vari metodi cinematografici utilizzati durante i primi ...

