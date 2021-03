Martina Stella, vestito da bambola: spunta il fondoschiena. FOTO da infarto (Di sabato 13 marzo 2021) Martina Stella ha infuocato il web, nell’ultimo post su Ig l’attrice sembra una bambola, dall’abito si intravede il fondoschiena, fan impazziti Con la sua incredibile bellezza e la sua sensualità… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 13 marzo 2021)ha infuocato il web, nell’ultimo post su Ig l’attrice sembra una, dall’abito si intravede il, fan impazziti Con la sua incredibile bellezza e la sua sensualità… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

lsknkln : Martina Stella - melissadepas : @artvworld @brunellas6 Appunto, di certo non è diventato una stella della danza!! Ad Amici si va per fare il salto… - zazoomblog : Martina Stella gambe hot e reggiseno in vista: “Adoro sorprendervi” – FOTO - #Martina #Stella #gambe #reggiseno - dkdetox : @NetflixIT La chat dei fantastici 4, Io, Justin Willman, Ester Exposito, Martina Stella. ???????????? - alessia_dean : Martina che si paragona ad Alessandro pora stella #amici20 -