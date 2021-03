Marquez vola in Qatar per fare il vaccino contro il Covid - 19 (Di domenica 14 marzo 2021) Lo spagnolo Marc Marquez si è recato a Doha, sede della prima gara della stagione MotoGp, il Gp del Qatar che si svolgerà il 28 marzo, per farsi vaccinare contro il Covid - 19, cosa che sta facendo ... Leggi su gazzetta (Di domenica 14 marzo 2021) Lo spagnolo Marcsi è recato a Doha, sede della prima gara della stagione MotoGp, il Gp delche si svolgerà il 28 marzo, per farsi vaccinareil- 19, cosa che sta facendo ...

Advertising

pasotti_ : RT @Gazzetta_it: Marquez vola in Qatar per fare il vaccino contro il Covid-19 - 100x100Napoli : Marc #Marquez in #Qatar per il vaccino. - Gazzetta_it : Marquez vola in Qatar per fare il vaccino contro il Covid-19 - sportface2016 : #MotoGP, Marc #Marquez vola in #Qatar per vaccinarsi - sportface2016 : #MotoGP, test #Losail: #Vinales vola nella quarta giornata, per Alex #Marquez frattura al piede -