Maria Teresa Ruta confessa | ” Al Gf Vip mi sono sentita invisibile”

Leggi su formatonews

(Di sabato 13 marzo 2021) A poche settimane dalla conclusione del Grande Fratello Vip, spuntano fuori le confidenze degli ex inquilini, su alcuni episodi, avvenuti dentro la casa più spiata d’Italia. Tra i concorrenti del quale si è parlato più spesso sia fuori che dentro la casa del Gf, c’è sicuramente, la quale, più volte nel corso dei mesi, ha avuto atteggiamenti di scontro, nei confronti degli altri inquilini. All’inizio della permanenza nella casa, la, essendo la più grande di età, ha mostrato un atteggiamento da ‘mamma’, nei confronti degli altri concorrenti, ma con il passare dei mesi, le amicizie, anche importanti come quella con Zorzi,saltate, lasciando, delusa ed amareggiata. LEGGI ANCHE–>J-Ax irriconoscibile in foto ...