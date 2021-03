Marco Tardelli | vita privata | biografia | carriera | Instagram | moglie e figli dell’ex calciatore

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 13 marzo 2021) Scopriamo di più sulladi, exfra i più conosciuti ed iconici degli ultimi decenni.è uno di quei giocatori la cui fama arriva anche a chi non segue né il calcio né lo sport in genere, anche perché è impossibile non ricordare l’urlo di gioia di cui fu protagonista ai Mondiali di Spagna del 1982, vinti proprio dall’Italia. Il terzino, dopo aver segnato il secondo gol alla Germania in finale, si lasciò andare ad un’esultanza che è diventata il simbolo stesso del nostro calcio. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, prima di legarsi ad una nota giornalista e conduttrice televisiva,ha avuto un privato, da questo punto di vista, abbastanza vivace. Ma vediamo di saperne di più. Chi è...