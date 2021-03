Mara Venier, il dolore per la morte di Giovanni Gastel: “Per sempre nel mio cuore” (Di sabato 13 marzo 2021) Un breve messaggio, pregno di dolore per la perdita improvvisa di carissimo amico, il grande fotografo Giovanni Gastel . Ecco le parole della conduttrice Mara Venier. Il post di Mara Venier Poche parole, ma in cui si legge chiaramente il fortissimo dolore della conduttrice. Un messaggio per salutare un caro amico, uno dei più grandi fotografi italiani, portato via dal Covid troppo presto. In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, Mara Venier non ha nascosto la sua tristezza alla notizia della morte di Giovanni Gastel. Il fotografo, che aveva 65 anni, era ricoverato da qualche giorno presso l’ospedale allestito in Fiera a ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 13 marzo 2021) Un breve messaggio, pregno diper la perdita improvvisa di carissimo amico, il grande fotografo. Ecco le parole della conduttrice. Il post diPoche parole, ma in cui si legge chiaramente il fortissimodella conduttrice. Un messaggio per salutare un caro amico, uno dei più grandi fotografi italiani, portato via dal Covid troppo presto. In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale,non ha nascosto la sua tristezza alla notizia delladi. Il fotografo, che aveva 65 anni, era ricoverato da qualche giorno presso l’ospedale allestito in Fiera a ...

