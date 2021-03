Manuel Agnelli, l’episodio che ha segnato la sua vita: ricordo toccante (Di sabato 13 marzo 2021) Durante l’ultima intervista a Radio Deejay, Manuel Agnelli ha raccontato un episodio toccante: quel momento ha cambiato la carriera del cantante. Torna a parlare Manuel Agnelli, cantante degli AferHours e giudice di X-Factor, che durante un’ospitata a Radio Deejay ha raccontato un episodio a dir poco toccante. Infatti la rockstar italiana, intervistato durante il programma L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 13 marzo 2021) Durante l’ultima intervista a Radio Deejay,ha raccontato un episodio: quel momento ha cambiato la carriera del cantante. Torna a parlare, cantante degli AferHours e giudice di X-Factor, che durante un’ospitata a Radio Deejay ha raccontato un episodio a dir poco. Infatti la rockstar italiana, intervistato durante il programma L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

welikeduel : Questa sera torna #propagandalive. Saranno con noi Sabina Guzzanti, Matilda De Angelis, Manuel Agnelli featuring Ro… - welikeduel : 'Nel nostro campo non si può lavorare, sono tutti a casa. Sono decine di migliaia di persone che non hanno lavoro,… - welikeduel : 'Quello che non c'è.' Manuel Agnelli featuring Rodrigo D'Erasmo a #propagandalive - silviopsi : Manuel Agnelli che sembra una bambolina, la Guzzanti con il viso rifatto come la più modaiola e borghese delle donn… - idolsmusicnews : RT @La7tv: #propagandalive Manuel Agnelli e Rodrigo D'Erasmo cantano e suonano, insieme alla #propagandaorkestra, 'Quello che non c'è' http… -