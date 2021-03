Advertising

UEFAcom_it : #AccaddeOggi: questo gol di Crespo contro il Manchester United ???? Ricordate l'anno? ?? #UCL | @acmilan - OptaPaolo : 1999 - Federico Chiesa è il primo giocatore italiano ???? a segnare almeno due gol in una partita della fase a elimin… - infobetting : Manchester United-West Ham (domenica, ore 20:15): formazioni, quote, pronostici - sportli26181512 : Manchester United: la decisione sul rinnovo di Cavani: Il Manchester Evening News scrive che il Manchester United..… - PianetaMilan : .@acmilan, #Bennacer e #Mandzukic: obiettivo #ManchesterUnited / News - #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Commenta per primo IlEvening News scrive che i lnon è contento della condizione fisica del 34enne Edinson Cavani e sta pensando di non rinnovargli il contratto in scadenza a giugno.Zlatan Ibrahimovic è fermo ai box per infortunio vuole tornare in campo giovedì 25 marzo a San Siro contro il, per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. L'ultima volta in campo si era esibito all'Olimpico, il 21 febbraio scorso: nemmeno un'ora di gioco e poi l'uscita forzata ...Come si preparerà il Manchester United alla sfida contro il Milan di giovedì prossimo, decisiva per la qualificazione ai quarti.Dopo l’ottimo pareggio in Europa League all’Old Trafford contro il Manchester United, il Milan si prepara in vista della sfida di domani sera contro il Napoli. In conferenza stampa le parole del tecni ...