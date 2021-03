Manchester City, Aguero: “Barcellona? Me lo chiedete tutti, aspettiamo” (Di sabato 13 marzo 2021) “Barça, Barça, Barça…Mi chiedete tutti del Barcellona, aspettiamo, sono ancora un giocatore del Manchester City”. Con queste parole, in una diretta social, Sergio Aguero ha risposto alle domande di chi gli chiedeva delle voci sul suo possibile trasferimento in azulgrana. Parole che trovano spazio soprattutto sui giornali catalani, visto che sono tante le indiscrezioni in merito a un interessamento del club del nuovo presidente Laporta nei confronti dell’attaccante argentino, in scadenza di contratto con i Citizens. Il Mundo Deportivo, per esempio, riporta anche un’altra dichiarazione di Aguero in una diretta social di qualche giorno fa: “A chi non piacerebbe giocare con Messi?”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) “Barça, Barça, Barça…Midel, sono ancora un giocatore del”. Con queste parole, in una diretta social, Sergioha risposto alle domande di chi gli chiedeva delle voci sul suo possibile trasferimento in azulgrana. Parole che trovano spazio soprattutto sui giornali catalani, visto che sono tante le indiscrezioni in merito a un interessamento del club del nuovo presidente Laporta nei confronti dell’attaccante argentino, in scadenza di contratto con i Citizens. Il Mundo Deportivo, per esempio, riporta anche un’altra dichiarazione diin una diretta social di qualche giorno fa: “A chi non piacerebbe giocare con Messi?”. SportFace.

Advertising

FcInterNewsit : GdS - Per Lukaku c'è solo l'Inter: da Conte a Lautaro, i motivi del 'no' di Big Rom al Manchester City di Guardiola - OptaPaolo : 100 - Il Milan è la quarta squadra a superare il traguardo dei 100 punti a partire dal 1/1/2020 nei cinque maggiori… - tancredipalmeri : Anche il Manchester City si unisce a Manchester United e Liverpool e non rilascerà i propri nazionali per il turno… - MarisciaFox : RT @it_inter: #Lukaku ha sposato l'Inter, no al Manchester City: è nella lista di #Guardiola, ma il suo futuro è nerazzurro GDS - sportface2016 : #ManchesterCity, #Aguero: '#Barcellona? Me lo chiedete tutti, aspettiamo' -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City Calcio in tv, sabato sera con Genoa - Udinese ...30, Crystal Palace - West Bromwich alle 16, Everton - Burnley alle 18,30, Fulham - Manchester City alle 21 anche su Sky Sport Uno con Massimo Marianella al microfono. Due i match di Bundesliga su Sky ...

Inter, Guardiola vuole Lukaku al Manchester City: la risposta di Romelu 1 C'è anche Romelu Lukaku nella lista dei desideri di Pep Guardiola . Secondo La Gazzetta dello Sport , il Manchester City la prossima estate acquisterà un centravanti e l'allenatore spagnolo sta pensando di riportare a nella città inglese il belga, che l' Inter acquistò dallo United due anni fa. ' No, ...

Man City-Southampton 5-2 Sky Sport Manchester City, Aguero: “Barcellona? Me lo chiedete tutti, aspettiamo” “Barça, Barça, Barça…Mi chiedete tutti del Barcellona, aspettiamo, sono ancora un giocatore del Manchester City”. Con queste parole, in una diretta social, Sergio Aguero ha risposto alle domande di ...

City su Lukaku: Guardiola ha deciso, il belga anche Calciomercato Inter: i nerazzurri devono difendersi dall'assalto inglese per Lukaku. Cosa succede? Decide Suning?

...30, Crystal Palace - West Bromwich alle 16, Everton - Burnley alle 18,30, Fulham -alle 21 anche su Sky Sport Uno con Massimo Marianella al microfono. Due i match di Bundesliga su Sky ...1 C'è anche Romelu Lukaku nella lista dei desideri di Pep Guardiola . Secondo La Gazzetta dello Sport , illa prossima estate acquisterà un centravanti e l'allenatore spagnolo sta pensando di riportare a nella città inglese il belga, che l' Inter acquistò dallo United due anni fa. ' No, ...“Barça, Barça, Barça…Mi chiedete tutti del Barcellona, aspettiamo, sono ancora un giocatore del Manchester City”. Con queste parole, in una diretta social, Sergio Aguero ha risposto alle domande di ...Calciomercato Inter: i nerazzurri devono difendersi dall'assalto inglese per Lukaku. Cosa succede? Decide Suning?