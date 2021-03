Lutto nel mondo della musica, morto Raoul Casadei. Addio al ‘re del liscio’ (Di sabato 13 marzo 2021) Era ricoverato dal 2 marzo all’ospedale Bufalini di Cesena. Aveva contratto il coronavirus e insieme a lui sono risultati positivi al contagio anche altri familiari appartenenti alla sua amatissima famiglia romagnola. Si è spento a 83 anni Raoul Casadei, il re del liscio. Viveva insieme alla moglie Pina, i figli e le rispettive famiglie, al “recinto”, a Villamarina di Cesenatico. Casadei aveva 83 anni e le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni, tant’è che era stato necessario ricorrere alla respirazione assistita dal casco. Era stata la figlia Carolina che aveva aggiornato tutti sulle condizioni del padre. Come si legge su Il Resto del Carlino, Casadei si era ammalato a fine febbraio e il 3 marzo in considerazione del fatto che la saturazione dell’ossigeno era risultata un po’ bassa, i medici avevano ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 13 marzo 2021) Era ricoverato dal 2 marzo all’ospedale Bufalini di Cesena. Aveva contratto il coronavirus e insieme a lui sono risultati positivi al contagio anche altri familiari appartenenti alla sua amatissima famiglia romagnola. Si è spento a 83 anni, il re del liscio. Viveva insieme alla moglie Pina, i figli e le rispettive famiglie, al “recinto”, a Villamarina di Cesenatico.aveva 83 anni e le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni, tant’è che era stato necessario ricorrere alla respirazione assistita dal casco. Era stata la figlia Carolina che aveva aggiornato tutti sulle condizioni del padre. Come si legge su Il Resto del Carlino,si era ammalato a fine febbraio e il 3 marzo in considerazione del fatto che la saturazione dell’ossigeno era risultata un po’ bassa, i medici avevano ...

