Lutto nel mondo della musica, morto Raoul Casadei: addio al re del liscio (Di sabato 13 marzo 2021) Grave Lutto nel mondo della musica, è morto Raoul Casadei: il re del liscio aveva 84 anni ed aveva contratto il Covid Il mondo della musica piange un grande artista: è morto Raoul Casadei, re del liscio italiano. Il musicista pare sia morto per le conseguenze del Covid-19. L’artista era ricoverato dallo scorso 3 marzo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 13 marzo 2021) Gravenel, è: il re delaveva 84 anni ed aveva contratto il Covid Ilpiange un grande artista: è, re delitaliano. Il musicista pare siaper le conseguenze del Covid-19. L’artista era ricoverato dallo scorso 3 marzo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

emergenzavvf : Lutto nel Corpo nazionale dei #vigilidelfuoco. Ha perso la sua lotta contro il #COVID19 il caposquadra Casimiro Not… - Davidebk : RT @Libero_official: Musica italiana in lutto, è morto di #Covid il 're del liscio' Raoul #Casadei. Contagio di massa in famiglia: 14 su 15… - MarcG_69 : RT @Libero_official: Musica italiana in lutto, è morto di #Covid il 're del liscio' Raoul #Casadei. Contagio di massa in famiglia: 14 su 15… - maskbox : RT @Libero_official: Musica italiana in lutto, è morto di #Covid il 're del liscio' Raoul #Casadei. Contagio di massa in famiglia: 14 su 15… - Tony969696 : RT @Libero_official: Musica italiana in lutto, è morto di #Covid il 're del liscio' Raoul #Casadei. Contagio di massa in famiglia: 14 su 15… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel Lutto nel mondo della musica, morto Raoul Casadei. Addio al 're del liscio' Nel 1973 arriva la partecipazione al Festivalbar e l'anno successivo al Festival ne decretano il definitivo successo. Raoul Casadei è diventato il Re del liscio. Elisabetta Gregoraci, di chi è e ...

Covid, morto Raoul Casadei: addio al re del liscio Cesena - Lutto nel mondo della musica . Si è spento il re del liscio, Raoul Casedei . Il celebre musicista è morto all'ospedale di Cesena a 83 anni, compiuti il 15 agosto. L'artista era ricoverato da inizio ...

Grave lutto nel mondo del giornalismo cuneese: è morta Alessandra Witzel a soli 47 anni TargatoCn.it È morta la giornalista cuneese Alessandra Witzel Cuneo – Grave lutto nel mondo del giornalismo cuneese. È deceduta in Francia ieri sera, venerdì 12 marzo, per cause ancora da accertare, Alessandra Witzel, 47 anni, firma del settimanale cuneese “La B ...

Duecento fedeli per don Renzo l’omaggio del suo rione natale Il feretro accolto nella chiesa di Santo Stefano poi è iniziato il lungo pellegrinaggio Oggi lutto cittadino. Alle 15 il rito funebre presieduto dall’arcivescovo Redaelli ...

1973 arriva la partecipazione al Festivalbar e l'anno successivo al Festival ne decretano il definitivo successo. Raoul Casadei è diventato il Re del liscio. Elisabetta Gregoraci, di chi è e ...Cesena -mondo della musica . Si è spento il re del liscio, Raoul Casedei . Il celebre musicista è morto all'ospedale di Cesena a 83 anni, compiuti il 15 agosto. L'artista era ricoverato da inizio ...Cuneo – Grave lutto nel mondo del giornalismo cuneese. È deceduta in Francia ieri sera, venerdì 12 marzo, per cause ancora da accertare, Alessandra Witzel, 47 anni, firma del settimanale cuneese “La B ...Il feretro accolto nella chiesa di Santo Stefano poi è iniziato il lungo pellegrinaggio Oggi lutto cittadino. Alle 15 il rito funebre presieduto dall’arcivescovo Redaelli ...