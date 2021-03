Lutto nel mondo della cultura: il covid uccide Giuseppe Gastel, tra i fotografi di moda più famosi al mondo (Di sabato 13 marzo 2021) Nel giorno in cui se n’è andato Raoul Casadei, un altro esponete della cultura tricolore se ne va. Un esponete della cultura “alta”, a differenza di Raoul Casadei che è considerabile a tutti gli effetti un emblema della cultura popolare, a testimonianza del fatto che questo maledetto virus colpisce senza guardare in faccia a nessuno. LEGGI ANCHE => Il covid uccide un altro grandissimo della musica: se ne va a 83 anni Raoul Casadei, icona del liscio in Italia Ad andarsene, nel pomeriggio di oggi 13 marzo 2021, il fotografo Giovanni Gastel, 65 anni (ne avrebbe compiuti 66 il prossimo 27 dicembre). Gastel era stato ricoverato in gravissime condizioni a Milano all’Ospedale Fiera di ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 13 marzo 2021) Nel giorno in cui se n’è andato Raoul Casadei, un altro esponetetricolore se ne va. Un esponete“alta”, a differenza di Raoul Casadei che è considerabile a tutti gli effetti un emblemapopolare, a testimonianza del fatto che questo maledetto virus colpisce senza guardare in faccia a nessuno. LEGGI ANCHE => Ilun altro grandissimomusica: se ne va a 83 anni Raoul Casadei, icona del liscio in Italia Ad andarsene, nel pomeriggio di oggi 13 marzo 2021, il fotografo Giovanni, 65 anni (ne avrebbe compiuti 66 il prossimo 27 dicembre).era stato ricoverato in gravissime condizioni a Milano all’Ospedale Fiera di ...

