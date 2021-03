Luna Rossa, con New Zealand è 3 - 3. America's Cup più aperta che mai (Di sabato 13 marzo 2021) Auckland, 13 marzo 2021 " E' una Coppa America spettacolare e forse mai nella storia così equilibrata. Luna Rossa e Team New Zealand si stanno sferrando colpi senza paura, il risultato è che dopo sei ... Leggi su quotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Auckland, 13 marzo 2021 " E' una Coppaspettacolare e forse mai nella storia così equilibrata.e Team Newsi stanno sferrando colpi senza paura, il risultato è che dopo sei ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Coppa America, Luna Rossa vince gara 3 e si porta sul 2-1 - Agenzia_Ansa : Coppa America: Luna Rossa vince gara 5 e si porta sul 3-2 - Ultima Ora - ANSA - RaiNews : #AmericasCup I kiwi battono Luna Rossa: le due barche in parità 2 a 2 . Domani altre due regate - Max_Deidda : RT @giusmo1: America's Cup, Luna Rossa domina, poi sbaglia partenza: 3-3 con New Zealand - alberto_pilotto : RT @fanpage: Incredibile testa a testa in #AmericasCup: #LunaRossa non molla! #13marzo -