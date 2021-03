Luna Rossa, Cino Ricci: “Se va avanti così vinciamo la Coppa America” (Di sabato 13 marzo 2021) “E’ la terza volta che accade: vinciamo la prima regata e perdiamo la seconda. Se va avanti così arriviamo per primi alla settima regata vinta e vinciamo la Coppa America”. Lo dice all’Adnkronos Cino Ricci dopo il nuovo pareggio tra Luna Rossa e New Zealand. “Ora c’è da capire se questo succede per un rilassamento dell’equipaggio italiano o perché nel corso della giornata il vento aumenta”, dando un vantaggio alla barca neozelandese: “Ma bisognerebbe essere lì per capirlo, non ci arrivano dati su questo”. “Però oggi ho visto Spithill, alla fine della prima regata, dire a tutti ‘ragazzi, sveglia!’, come a dire che c’è ancora la seconda regata. Mi sembra che anche Bruni abbia detto qualcosa di simile all’equipaggio. ... Leggi su funweek (Di sabato 13 marzo 2021) “E’ la terza volta che accade:la prima regata e perdiamo la seconda. Se vaarriviamo per primi alla settima regata vinta ela”. Lo dice all’Adnkronosdopo il nuovo pareggio trae New Zealand. “Ora c’è da capire se questo succede per un rilassamento dell’equipaggio italiano o perché nel corso della giornata il vento aumenta”, dando un vantaggio alla barca neozelandese: “Ma bisognerebbe essere lì per capirlo, non ci arrivano dati su questo”. “Però oggi ho visto Spithill, alla fine della prima regata, dire a tutti ‘ragazzi, sveglia!’, come a dire che c’è ancora la seconda regata. Mi sembra che anche Bruni abbia detto qualcosa di simile all’equipaggio. ...

