L' ultima frontiera dell' arte il nulla all' asta per 70 milioni

(Di sabato 13 marzo 2021) Luca Beatrice L'opera digitale di Beeple "The Last 5000 Days", battuta da Christie's alla cifra esorbitante, di fatto non esiste Vendere il vuoto, cioè il, al prezzo'oro. E poi, per riequilibrare l'ordine naturalee cose, prendere questo prezioso metallo e gettarlo nella Senna. Era il 1958 quando Yves Klein, artista estremo'era pre-concettuale, diede vita a unae sue operazioni più immateriali: farsi pagare e non daredi concreto in cambio, tranne l'idea e la firma. L'autorialità infatti garantisce l'acquirente almeno quanto entrare in possesso di un quadro, una scultura, un oggetto. Ed è passato più di un secolo da quando Marcel Duchamp, con i suoi celebri Ready Made, ha sovvertito le gerarchie interne. Da allora non è cambiato molto: da ...