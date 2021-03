Lula si vaccina in pubblico e attacca Bolsonaro | ' Smetta di fare l' ignorante e dia il vaccino a tutti'

(Di sabato 13 marzo 2021) In un Brasile disastrato e messo in ginocchio dal Coronavirus, basterebbe una voce fuori dal coro che indirizzi la popolazione verso una politica più attenta e non complottista. Questa voce potrebbe ...

Lula vaccina

"Sono felice e spero che il vaccino dia il risultato che io desidero e che il popolo desidera", ha dichiarato. outstream "Tutto ciò che il popolo vuole è ricevere un vaccino che lo liberi da ...Mentre il Brasile sconta quasi 300 mila morti da Covid - 19 l'ex presidente riabilitatoda Silva sipubblicamente. Bolsonaro, il presidente in carica negazionista, fa retromarcia indossando la mascherina e accelerando sull'acquisto dei ...L’ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva si è vaccinato oggi contro il Covid-19 a San Bernardo di Campo, alla periferia di San Paolo. Lula, 75 anni, ha atteso la chiamata del comune e si è ...In un Brasile disastrato e messo in ginocchio dal Coronavirus, basterebbe una voce fuori dal coro che indirizzi la popolazione verso una politica più attenta e non complottista. Questa voce potrebbe ...