Lukaku ha detto di no alla tv | per lui c' è solo l' Inter

Advertising

stivmeccuin : @antigiannino96 @_Bitw_n_10 dopo aver detto lukaku mejo de ibra me scattato da laziale un vaffanculo bimbominkia - infoitsport : Retroscena Lukaku: ha detto no all'invito del Festival di Sanremo - infoitsport : Lukaku ha detto no a Sanremo: retroscena e motivi - OperaItalianaB : @thetrue_dany @capuanogio Confermi il tuo livello intellettuale con questo tweet da becero. Comunque non ho mai det… - KingLebronKobe1 : @DavidBasco86 @Resenzatrono #Lukaku assomiglia a #Vieri e Vieri oggi farebbe ancora piú goal rispetto a quanti giá… -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku detto

'Non ci sono problemi personali - aveva- quello che succede in campo rimane in campo. Sevuole venire è il benvenuto'.però, appunto ha preferito dire di no e rimanere ...C'è chi di lui hache oltre alla laurea con 110 e lode abbia conseguito anche un titolo all'... Che effetto le fa vederli giocare con Ronaldo, Ibra e? "Nel corso del mio mandato in effetti ...Secondo Gazzetta Dello Sport l'attaccante nerazzurro avrebbe rifiutato l'offerta di prendere parte al Festival di Sanremo 2021 ...Buone novità per Antonio Conte e per la sua Inter. Le notizie che arrivano non possono che far sorridere il tecnico nerazzurro ...