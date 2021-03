L’Ue si proclama “zona di libertà lgbt”: cosa significa a livello giuridico (Di sabato 13 marzo 2021) L’Unione Europea ha adottato una risoluzione in cui si proclama “zona libera lgbt”. Gli stati membri si devono adeguare L’Unione Europea si è proclamata “zona di libertà lgbt”. Il Parlamento Europeo ha affrontato questo punto in una risoluzione, ma cosa vuol dire in concreto zona di libertà lgbt? cosa significa “zona di libertà lgbt” Nella risoluzione del parlamento europeo si legge «Le persone lgbtqi ovunque nelL’Ue dovrebbero godere della libertà di vivere e mostrare pubblicamente il loro orientamento sessuale e la loro identità di genere senza ... Leggi su ck12 (Di sabato 13 marzo 2021) L’Unione Europea ha adottato una risoluzione in cui silibera”. Gli stati membri si devono adeguare L’Unione Europea si èta “di”. Il Parlamento Europeo ha affrontato questo punto in una risoluzione, mavuol dire in concretodidi” Nella risoluzione del parlamento europeo si legge «Le personeqi ovunque neldovrebbero godere delladi vivere e mostrare pubblicamente il loro orientamento sessuale e la loro identità di genere senza ...

