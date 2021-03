Luciano Ligabue | “77” volte Liga

(Di sabato 13 marzo 2021) Da oggi, venerdì 12 marzo, è disponibile nei negozi la seconda uscita di “77”. La raccolta composta da 11 vinili racchiude i 77 singoli che hanno fatto la storia di: la raccolta Ogni disco contiene 7 brani, così da mantenere il “gioco del 7”. Il 7, infatti, numero da sempre speciale per, diventa protagonista di questo progetto discografico (pubblicato da Warner Music Italy) per celebrare i 30 anni di carriera del: il disco di inediti “7” (già certificato PLATINO), acquistabile anche nell’esclusiva versione vinile (con vinile blu o con vinile rosso), contiene 7 brani, spunti cheha ritrovato, riscritto e prodotto ricavandone 7 nuove eccezionali canzoni, la ...

festeggia oggi (sabato 13 marzo) 61 anni o, come ha preferito dire lui, ' 60+1 '. Praticamente metà sono stati vissuti in musica , visto che il rocker ha da poco festeggiato i 30 anni ...Nello scegliere i 5 più grandi successi dici si può far male. Poeta metropolitano e rocker sempre ispirato,ha dato lustro alla sua Correggio estendendo il beneficio a tutta la scena italiana. Mai scontato, capace di trovare ...Luciano Ligabue festeggia oggi (sabato 13 marzo) 61 anni o, come ha preferito dire lui, " 60+1 ". Praticamente metà sono stati vissuti in musica, visto che il rocker ha da poco festeggiato i 30 anni d ...