Luciana Lamorgese | “Sui decreti Sicurezza nessuna modifica all’ordine del giorno”

(Di sabato 13 marzo 2021) Qualchefa Matteo Salvini è stato al Viminale e ha avuto un colloquio con la ministraa proposito di immigrazione. In serata il segretario della Lega, ai microfoni di Radio Radio, aveva fatto sapere di essere stato presso la sede del ministero dell’Interno, spiegando “di essere uscito ora dal Viminale, dove ho avuto una serie di incontri”. Oggiin un’intervista a La Stampa conferma che suiSalvini, chiamati anche, non è prevista alcuna. E il sottosegretario della Lega Molteni ne “conviene”: Lei si trova anche a convivere con un sottosegretario della Lega, Nicola Molteni, che era stato molto polemico con le sue scelte. Come vanno le cose al ministero? «Il ...

... slogan populisti della rimpianta (da Travaglio, si intende) stagione gialloverde e dichiarazioni rilasciate dal ministro. La procura di Trapani ipotizza il reato di favoreggiamento ...Sulla stessa lunghezza d'onda di Carfagna, raccontano, si sarebbero ritrovate anche la Guardasigilli Marta Cartabia e la ministra dell'Interno. Alla fine però è prevalsa la linea ...La ministra dell’Interno: «Con i casi in crescita purtroppo gli italiani sono chiamati ad altri sacrifici». E spiega: «Controlli capillari, ma serve senso civico. Salvini? Remiamo nella stessa direzio ...Italia spaccata a metà dal coronavirus, con 11 Regioni in zona rossa e tutte le altre in arancione (a eccezione della Sardegna che resta in zona bianca). È l’effetto della stretta anti-pandemia chiest ...