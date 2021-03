Luca Argentero il pezzo forte di Canzone Segreta ma Cristina Marino non sa mentire (Foto) (Di sabato 13 marzo 2021) Canzone Segreta è piaciuto ma non troppo mentre è piaciuto tantissimo Luca Argentero, anche la sorpresa di Cristina Marino non è riuscita del tutto (Foto). Ieri sera l’attore è stato il primo protagonista della prima puntata del programma di Serena Rossi, un inizio che prometteva molto di più. E’ stato il loro legame a vincere, la bellezza di entrambi. Luca Argentero ancora prima di mettere piede nello studio di Canzone Segreta aveva già capito che dietro le quinte ben nascosta da lui c’era la sua compagna. Hanno una bimba piccola e per la registrazione entrambi erano assenti da casa ma chissà quale scusa avrà inventato Cristina Marino. Di certo tutte le bugie dette a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 13 marzo 2021)è piaciuto ma non troppo mentre è piaciuto tantissimo, anche la sorpresa dinon è riuscita del tutto (). Ieri sera l’attore è stato il primo protagonista della prima puntata del programma di Serena Rossi, un inizio che prometteva molto di più. E’ stato il loro legame a vincere, la bellezza di entrambi.ancora prima di mettere piede nello studio diaveva già capito che dietro le quinte ben nascosta da lui c’era la sua compagna. Hanno una bimba piccola e per la registrazione entrambi erano assenti da casa ma chissà quale scusa avrà inventato. Di certo tutte le bugie dette a ...

