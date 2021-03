(Di sabato 13 marzo 2021) Alla fine dello scorso anno, Giona A. Nazzaro ha sostituito Lili Hinstin come direttore artistico delLink esterno. La nuova posizione è sempre una sfida, anche per programmatori esperti come Nazzaro, che si è fatto le ossa aidi Rotterdam e Venezia, tra gli altri. Qual è la sfida del? Il compito è tanto più arduo quest’anno, poiché deve anche affrontare gli effetti della pandemia e la trasformazione dell’industria cinematografica. Il ruolo di Giona A. Nazzaro In qualità di insider delcinematografico, Nazzaro interpreta allo stesso tempo lo specialista e il generalista. Confessa di piangere ogni volta che guarda undi John Ford, ma professionalmente, e ...

Alla fine dello scorso anno, Giona Antonio Nazzaro ha sostituito Lili Hinstin nel ruolo di direttore artistico del Festival deldiLink esterno . Il nuovo incarico costituisce una sfida anche per programmatori esperti come Nazzaro, che si è fatto le ossa nei festival di Rotterdam e Venezia, tra gli altri. Il ...In compenso ho conosciuto Costanza Quatriglio, che si è appassionata alla storia; ne ha fatto un documentario ( presentato anel 2009, nda ) e poi, adesso, questo. Nel frattempo siamo ...Locarno Film Festival in estate è una scommessa sicura. In qualità di insider del festival cinematografico, Nazzaro interpreta allo stesso ...Ginevra Elkann è la sorella del famoso Lapo e nipote del politico Gianni Agnelli, che oggi avrebbe compiuto 100 anni.