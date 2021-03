Lo chiamavano Bulldozer: lo chalet del film con Bud Spencer è in vendita (Di sabato 13 marzo 2021) L'edificio verde di legno presente in Lo chiamavano Bulldozer con Bud Spencer è stato ufficialmente messo in vendita dal comune. Il Comune di Pisa ha messo in vendita lo chalet presente in Lo chiamavano Bulldozer, un film del 1978, di produzione italo tedesca diretto da Michele Lupo con Bud Spencer, aggiungendolo all'edificio "gemello", anch'esso messo in vendita. Su un articolo de Il Tirreno si può leggere: "Ora ha un prezzo e una data di scadenza per presentare le offerte. Lo chalet verde di via Andò, a Marina di Pisa, reso famoso da una scena del film con Bud Spencer, è formalmente sul mercato. Il Comune di Pisa, proprietario dell'immobile, ha ... Leggi su movieplayer (Di sabato 13 marzo 2021) L'edificio verde di legno presente in Locon Budè stato ufficialmente messo indal comune. Il Comune di Pisa ha messo inlopresente in Lo, undel 1978, di produzione italo tedesca diretto da Michele Lupo con Bud, aggiungendolo all'edificio "gemello", anch'esso messo in. Su un articolo de Il Tirreno si può leggere: "Ora ha un prezzo e una data di scadenza per presentare le offerte. Loverde di via Andò, a Marina di Pisa, reso famoso da una scena delcon Bud, è formalmente sul mercato. Il Comune di Pisa, proprietario dell'immobile, ha ...

