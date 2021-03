Llorente: “Voglio dimostrare che non sono finito come pensava qualcuno” (Di sabato 13 marzo 2021) Fernando Llorente, ex attaccante del Napoli passato lo scorso gennaio all’Udinese, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport di cui si riporta un estratto. Il gol al Sassuolo è stata una liberazione, non mi Voglio più fermare. Spero di aiutare l’Udinese anche contro il Genoa. A Udine mi sento come un bambino e ho una gran voglia di giocare, divertirmi e segnare. Nell’ultimo anno mi sono sentito come un leone in gabbia. Non avvertire fiducia, fa male. Io spero di segnare in tutte le partite, non mi pongo limiti. Voglio dimostrare che non ero già finito come forse pensava qualcuno. A me piace guardare avanti, il passato è passato. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 marzo 2021) Fernando, ex attaccante del Napoli passato lo scorso gennaio all’Udinese, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport di cui si riporta un estratto. Il gol al Sassuolo è stata una liberazione, non mipiù fermare. Spero di aiutare l’Udinese anche contro il Genoa. A Udine mi sentoun bambino e ho una gran voglia di giocare, divertirmi e segnare. Nell’ultimo anno misentitoun leone in gabbia. Non avvertire fiducia, fa male. Io spero di segnare in tutte le partite, non mi pongo limiti.che non ero giàforse. A me piace guardare avanti, il passato è passato. L'articolo ilNapolista.

