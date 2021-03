LIVE – Vicenza-Empoli | Serie B 2020 2021 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 13 marzo 2021) Ladi, match valevole per la ventiseiesima giornata di. I padroni di casa, reduci da due vittorie consecutive, vogliono proseguire la loro striscia di risultati utili consecutivi; la capolista, invece, arriva da un solo successo nelle ultime sei partite ed ha bisogno dei tre punti per mantenere il primato in classifica. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di sabato 13 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LAore 18:00 SportFace.