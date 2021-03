LIVE Tirreno-Adriatico. Terni-Prati di Tivo in DIRETTA: show in montagna, Pogacar sfida Bernal (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.49 Tracciato tortuoso e l’arrivo è posto in vetta a un’ascesa di 14,6 chilometri al 7%. Quest’erta ha già ospitato un traguardo della Corsa dei due Mari nel 2012 e nel 2013. 11.46 Oggi in programma quella che sarà quasi sicuramente la frazione regina di questa edizione: la Terni-Prati di Tivo di 148 chilometri. 11.44 Buongiorno e ben ritrovati con la Tirreno-Adriatico 2021. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2021. La Corsa dei due Mari oggi presenta quella che sarà quasi sicuramente la frazione regina di questa edizione: la Terni-Prati di Tivo di 148 ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.49 Tracciato tortuoso e l’arrivo è posto in vetta a un’ascesa di 14,6 chilometri al 7%. Quest’erta ha già ospitato un traguardo della Corsa dei due Mari nel 2012 e nel 2013. 11.46 Oggi in programma quella che sarà quasi sicuramente la frazione regina di questa edizione: ladidi 148 chilometri. 11.44 Buongiorno e ben ritrovati con la2021. Buongiorno e benvenuti alladella quarta tappa della2021. La Corsa dei due Mari oggi presenta quella che sarà quasi sicuramente la frazione regina di questa edizione: ladidi 148 ...

Advertising

bossdiazr : RT @TirrenAdriatico: ?? Tirreno Adriatico @eolo_it 2021 ?? Stage 3 ?? Pian di Feccia - km 25 ?????@PadunMark, @davide_bais, @tludvigsson, @Guil… - infoitsport : DIRETTA Tirreno-Adriatico 2021, Terza Tappa LIVE - infoitsport : LIVE Tirreno-Adriatico, Terza tappa in DIRETTA: Van der Poel batte Van Aert e Ballerini. 'Non ho sbagliato niente' - zazoomblog : LIVE Tirreno-Adriatico Terza tappa in DIRETTA: Van der Poel batte Van Aert e Ballerini. “Non ho sbagliato niente” -… - TeamTDElactu : RT @TirrenAdriatico: ?? Tirreno Adriatico @eolo_it 2021 ?? Stage 3 ?? Pian di Feccia - km 25 ?????@PadunMark, @davide_bais, @tludvigsson, @Guil… -