LIVE Tirreno-Adriatico Terni-Prati di Tivo in DIRETTA | comincia la salita finale!

(Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.24 Sono queste le terre del corridore della Trek che ha dato una sgasata incredibile! 15.23 ATTACCA GIULIO CICCONE! 15.22 Gruppo che si sta lentamente sbriciolando: in testa la INEOS che impone il ritmo con Salvatore Puccio e Filippo Ganna. 15.21 Si torna adidopo otto anni: nel 2013 su questo arrivo vinse Chris Froome, mentre nel 2012 Vincenzo Nibali. 15.20 Attacco dellaanche per il gruppo! Si sfila subito Van der Poel che vuole risparmiare energie per la tappa dei muri in scena domani a Castelfidardo. 15.19 Benjamin Thomas prova a seminare i compagni di fuga! Molla Mattia Bais, al francese rimane attaccato solo Mads Wurtz Schmidt. 15.17 I tre battistrada attaccano ora lafinale didi ...