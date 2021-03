LIVE Sci alpino, Slalom Are 13 marzo in DIRETTA: Shiffrin al comando, Vlhova per la rimonta! Seconda manche dalle 13.45 (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11.45 La Seconda manche scatterà alle ore 13.45. A più tardi! 11.40 Si completa la prima manche: 1 Shiffrin Mikaela USA 52.75 2 LIENSBERGER Katharina AUT 52.94 +0.19 3 DUERR Lena GER 53.43 +0.68 4 HOLDENER Wendy SUI 53.67 +0.92 5 MOLTZAN Paula USA 54.21 +1.46 6 LYSDAHL Kristin NOR 54.25 +1.50 7 RIIS-JOHANNESSEN Kristina NOR 54.31 +1.56 8 GISIN Michelle SUI 54.43 +1.68 9 DUBOVSKA Martina CZE 54.75 +2.00 10 HECTOR Sara SWE 54.77 +2.0218 CURTONI Irene ITA 55.04 +2.29 27 Vlhova Petra SVK 55.70 +2.9534 PETERLINI Martina ITA 56.13 +3.38 11.37 Ufficialmente qualificata Petra Vlhova! 11.30 ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE MASCHILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11.45 Lascatterà alle ore 13.45. A più tardi! 11.40 Si completa la prima: 1Mikaela USA 52.75 2 LIENSBERGER Katharina AUT 52.94 +0.19 3 DUERR Lena GER 53.43 +0.68 4 HOLDENER Wendy SUI 53.67 +0.92 5 MOLTZAN Paula USA 54.21 +1.46 6 LYSDAHL Kristin NOR 54.25 +1.50 7 RIIS-JOHANNESSEN Kristina NOR 54.31 +1.56 8 GISIN Michelle SUI 54.43 +1.68 9 DUBOVSKA Martina CZE 54.75 +2.00 10 HECTOR Sara SWE 54.77 +2.0218 CURTONI Irene ITA 55.04 +2.29 27Petra SVK 55.70 +2.9534 PETERLINI Martina ITA 56.13 +3.38 11.37 Ufficialmente qualificata Petra! 11.30 ...

