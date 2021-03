LIVE Sci alpino | Slalom Are 13 marzo in DIRETTA | Grande rimonta di Vlhova! L’Italia non c’è

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Kranjska Gora in DIRETTA: Guida Meillard battaglia all’ultimo punto Pinturault-Odermatt. Az… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Are 13 marzo in DIRETTA: errore di Petra Vlhova nella prima manche! Guida Shiffrin! -… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ del 2° slalom speciale femminile #Åre 2021 #FISAlpine - Rog_2 : RT @Matt_Orlandi: DIRETTA scritta su @_SuperNews_ dello slalom gigante maschile #KranjskaGora 2021 #FISAlpine - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ dello slalom gigante maschile #KranjskaGora 2021 #FISAlpine -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci

OA Sport

...sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo: Rai ... Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire iltiming sul sito ufficiale della Federazione ...Tutto lo sport di Eurosport, On Demand e senza pubblicità per un anno intero a metà prezzo! Åre Shiffrin vola, regolate tutte nella prima manche UN ORA FA Una prima manche che si è messa ...Diretta slalom Are streaming video Rai oggi sabato 13 marzo: orario e risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci femminile, favorite e azzurre.Slalom bis con la slovacca chiamata a recuperare dalla 27esima posizione per guadagnare ancora punti su Gut-Behrami. La lotta per il successo sembra ristretta a Mikaela ...