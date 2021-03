LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora in DIRETTA: rimonta Kristoffersen, De Aliprandini nella top 15. Odermatt-Pinturault: battaglia per la Coppa (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI ARE ALLE 10.30 E 13.45 13.11: Schmid all’intermedio ha 4 centesimi di ritardo 13.09: E’ primo il croato Zubcic con un secondo di vantaggio su Kristoffersen! Difficile per lui restare in lizza per la Coppa del Mondo 13.08: Zubcic all’intermedio ha 42 centesimi di vantaggio 13.06: Sbaglia nel finale il francese Favrot che chiude al quarto posto con 36 centesimi di ritardo 13.05: All’intermedio Favrot ha un ritardo di 4 centesimi 13.04: Errori nel finale per l’austriaco Feller che si inserisce al secondo posto a 11 centesimi da Kristoffersen: alle finali andrà lui e non Tonetti 13.03: Vantaggio di 36 centesimi all’intermedio per Feller 13.03: Linee non impeccabili per il norvegese ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE DI ARE ALLE 10.30 E 13.45 13.11: Schmid all’intermedio ha 4 centesimi di ritardo 13.09: E’ primo il croato Zubcic con un secondo di vantaggio su! Difficile per lui restare in lizza per ladel Mondo 13.08: Zubcic all’intermedio ha 42 centesimi di vantaggio 13.06: Sbaglia nel finale il francese Favrot che chiude al quarto posto con 36 centesimi di ritardo 13.05: All’intermedio Favrot ha un ritardo di 4 centesimi 13.04: Errori nel finale per l’austriaco Feller che si inserisce al secondo posto a 11 centesimi da: alle finali andrà lui e non Tonetti 13.03: Vantaggio di 36 centesimi all’intermedio per Feller 13.03: Linee non impeccabili per il norvegese ...

