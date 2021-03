LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora in DIRETTA: Odermatt-Pinturault per la Coppa, gli azzurri per la rimonta! (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI ARE ALLE 10.30 E 13.45 12.42: Noel va a spasso nel primo muro e all’intermedio ha un ritardo di 3?97 12.41: Non ci capisce granchè il russo Kuznetsov in questa seconda manche: è settimo a 1?45 12.40: Kuznetsov all’intermedio ha un ritardo di 69 centesimi 12.39: Anche il norvegese Windingstad accumula ritardo nella seconda parte di gara ed è terzo a 42 centesimi da Raschner, guadagnando qualcosa nel finale 12.39: Windingstad all’intermedio ha 2 centesimi di ritardo 12.38: Linee approssimative nella seconda parte per il ceco A. Zampa che chiude con un ritardo di 92 centesimi, è quinto 12.37: A. Zampa all’intermedio ha un ritardo di 5 centesimi 12.37: Una sbavatura nel finale per l’austriaco Raschner che va comunque al comando con 32 ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE DI ARE ALLE 10.30 E 13.45 12.42: Noel va a spasso nel primo muro e all’intermedio ha un ritardo di 3?97 12.41: Non ci capisce granchè il russo Kuznetsov in questa seconda manche: è settimo a 1?45 12.40: Kuznetsov all’intermedio ha un ritardo di 69 centesimi 12.39: Anche il norvegese Windingstad accumula ritardo nella seconda parte di gara ed è terzo a 42 centesimi da Raschner, guadagnando qualcosa nel finale 12.39: Windingstad all’intermedio ha 2 centesimi di ritardo 12.38: Linee approssimative nella seconda parte per il ceco A. Zampa che chiude con un ritardo di 92 centesimi, è quinto 12.37: A. Zampa all’intermedio ha un ritardo di 5 centesimi 12.37: Una sbavatura nel finale per l’austriaco Raschner che va comunque al comando con 32 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Kranjska Gora in DIRETTA: Guida Meillard battaglia all’ultimo punto Pinturault-Odermatt. Az… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Are 13 marzo in DIRETTA: errore di Petra Vlhova nella prima manche! Guida Shiffrin! -… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ del 2° slalom speciale femminile #Åre 2021 #FISAlpine - Rog_2 : RT @Matt_Orlandi: DIRETTA scritta su @_SuperNews_ dello slalom gigante maschile #KranjskaGora 2021 #FISAlpine - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ dello slalom gigante maschile #KranjskaGora 2021 #FISAlpine -