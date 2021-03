LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora in DIRETTA: Odermatt all’attacco di Pinturault (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PETTORALI, PROGRAMMA, ORARI, TV E STREAMING DEL Gigante DI Kranjska Gora – CLASSIFICA COPPA DEL MONDO MASCHILE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile in programma a Kranjska Gora in Slovenia valido per la Coppa del Mondo 2020/2021 in programma oggi, sabato 13 marzo. Si riparte dalla vittoria del campione del mondo Mathieu Faivre nel secondo Gigante di Bansko. La prima manche prenderà il via alle ore 9.30, mentre la seconda scatterà alle ore 12,30. E’ grande battaglia per la vittoria di Coppa del Mondo di Gigante e la gara di Kranjska Gora, penultima in stagione della specialità potrebbe ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPETTORALI, PROGRAMMA, ORARI, TV E STREAMING DELDI– CLASSIFICA COPPA DEL MONDO MASCHILE Buongiorno e benvenuti alladelmaschile in programma ain Slovenia valido per la Coppa del Mondo 2020/2021 in programma oggi, sabato 13 marzo. Si riparte dalla vittoria del campione del mondo Mathieu Faivre nel secondodi Bansko. La prima manche prenderà il via alle ore 9.30, mentre la seconda scatterà alle ore 12,30. E’ grande battaglia per la vittoria di Coppa del Mondo die la gara di, penultima in stagione della specialità potrebbe ...

