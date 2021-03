LIVE Sci alpino | Gigante Kranjska Gora in DIRETTA | Guida Meillard | Pinturault a un soffio | Odermatt insegue Delude De Aliprandini con l’1

(Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE DI ARE ALLE 10.30 E 13.45 10.12: Tocca con lo scarpone e cade lo statunitense Radamus 10.11: Male anche nel finale l’azzurro Borsotti che rischia l’eliminazione. E’ 21mo a 2?19 dalla testa 10.10: Borsotti all’intermedio ha 1?03 di ritardo 10.07: Piazza un tempo da qualificazione alla seconda manche Riccardo Tonetti che chiude con un ritardo di 1?70 e si inserisce al 16mo posto 10.06: Tonetti all’intermedio ha 73 centesimi di ritardo 10.06: Qualche errore di troppo per il francese Muffat Jeandet che si piazza alle spalle di De, 19mo a 2?12 da. Ora Tonetti 10.05: Il canadese Read conclude la sua manche con un ritardo di 1?74 ed è 16mo 10.01: Aggressivo il tedesco Luitz che commette ...

Diretta slalom Are streaming video Rai oggi sabato 13 marzo: orario e risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci femminile, favorite e azzurre. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione. Oggi sabato 13 marzo la Coppa del Mondo di sci maschile ci ...