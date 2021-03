LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora in DIRETTA: Guida Meillard, battaglia all’ultimo punto Pinturault-Odermatt. Azzurri lontani, seconda manche alle 12.30 (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI ARE alle 10.30 E 13.45 10.48: Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE per la prima parte di gara. L’appuntamento è per le 12.30 per la seconda manche. A dopo! 10.47: Queste le posizioni degli Azzurri che non si sono qualificati nella seconda manche: 31 HOFER Alex ITA 1:08.68 +3.09 33 DELLA VITE Filippo ITA 1:08.72 +3.13 38 MOELGG Manfred ITA 1:08.96 +3.37 39 ZINGERLE Hannes ITA 1:09.01 +3.42 10.46: Questa la classifica finale della prima manche con i tre Azzurri qualificati: 1 Meillard Loic SUI 1:05.59 2 Pinturault Alexis FRA 1:05.70 ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE DI ARE10.30 E 13.45 10.48: Si chiude qui la nostraper la prima parte di gara. L’appuntamento è per le 12.30 per la. A dopo! 10.47: Queste le posizioni degliche non si sono qualificati nella: 31 HOFER Alex ITA 1:08.68 +3.09 33 DELLA VITE Filippo ITA 1:08.72 +3.13 38 MOELGG Manfred ITA 1:08.96 +3.37 39 ZINGERLE Hannes ITA 1:09.01 +3.42 10.46: Questa la classifica finale della primacon i trequalificati: 1Loic SUI 1:05.59 2Alexis FRA 1:05.70 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Are 13 marzo in DIRETTA: errore di Petra Vlhova nella prima manche! Guida Shiffrin! -… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ del 2° slalom speciale femminile #Åre 2021 #FISAlpine - Rog_2 : RT @Matt_Orlandi: DIRETTA scritta su @_SuperNews_ dello slalom gigante maschile #KranjskaGora 2021 #FISAlpine - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ dello slalom gigante maschile #KranjskaGora 2021 #FISAlpine - RSIsport : 11h40 ? Fondo: 15km maschile partenza in massa di S-Chanf -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci Diretta slalom Are/ Streaming video Rai: in pista, prima manche! ...sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai ... Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione ...

Sci alpino, Coppa del Mondo: Live risultati gigante uomini Kranjska Gora uomini e slalom donne Are 10:05 - Scesi i primi 20 Ormai ovviamente non ci sono più sorprese. La neve tiene bene, ma i distacchi salgono. 9:57 - Benino Feller Coppa del Mondo 2020 - 21 LIVE sci alpino! Slalom donne a Are, vince Vlhova 21 ORE FA Qualche follia del solito Feller, che nel complesso però si contiene ed è decimo a 1.16. 9:55 - Scesi i primi 14 Marco Schwarz non parte, ...

LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora in DIRETTA: Guida Meillard, battaglia all'ultimo punto Pinturault-Odermatt. Azzurri lontani, seconda manche alle 12.30 OA Sport DIRETTA SLALOM ARE/ Video streaming Rai: la storia recente in Svezia Diretta slalom Are streaming video Rai oggi sabato 13 marzo: orario e risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci femminile, favorite e azzurre.

DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA/ Video streaming Rai: la prima manche! Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione ... ALTRO SCONTRO TRA PINTURAULT E ODERMATT Oggi sabato 13 marzo la Coppa del Mondo di sci maschile ci ...

...sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo: Rai ... Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire iltiming sul sito ufficiale della Federazione ...10:05 - Scesi i primi 20 Ormai ovviamente non ci sono più sorprese. La neve tiene bene, ma i distacchi salgono. 9:57 - Benino Feller Coppa del Mondo 2020 - 21alpino! Slalom donne a Are, vince Vlhova 21 ORE FA Qualche follia del solito Feller, che nel complesso però si contiene ed è decimo a 1.16. 9:55 - Scesi i primi 14 Marco Schwarz non parte, ...Diretta slalom Are streaming video Rai oggi sabato 13 marzo: orario e risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci femminile, favorite e azzurre.Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione ... ALTRO SCONTRO TRA PINTURAULT E ODERMATT Oggi sabato 13 marzo la Coppa del Mondo di sci maschile ci ...