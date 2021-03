LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora in DIRETTA: bene De Aliprandini che prova la rimonta! (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI ARE ALLE 10.30 E 13.45 12.52: Un po’ passivo Tonetti nella seconda parte: è quinto con 52 centesimi di ritardo da De Aliprandini. Difficile la rimonta per entrare nelle finali di Lenzerheide 12.52: Tonetti all’intermedio è in ritardo di 1 centesimo 12.51: E’ dietro di soli 6 centesimi il canadese Read che si insedia in seconda posizione alle spalle dell’azzurro 12.50: Read all’intermedio ha 22 centesimi di vantaggio 12.49: E’ davanti De Aliprandini!!! Nel finale non è impeccabile l’azzurro che aveva sbagliato anche in alto ma ha attaccato per tutta la manche ed è riuscito a mantenere un decimo di vantaggio su Raschner 12.48: De Aliprandini all’intermedio nonostante un errore ha 35 ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE DI ARE ALLE 10.30 E 13.45 12.52: Un po’ passivo Tonetti nella seconda parte: è quinto con 52 centesimi di ritardo da De. Difficile la rimonta per entrare nelle finali di Lenzerheide 12.52: Tonetti all’intermedio è in ritardo di 1 centesimo 12.51: E’ dietro di soli 6 centesimi il canadese Read che si insedia in seconda posizione alle spalle dell’azzurro 12.50: Read all’intermedio ha 22 centesimi di vantaggio 12.49: E’ davanti De!!! Nel finale non è impeccabile l’azzurro che aveva sbagliato anche in alto ma ha attaccato per tutta la manche ed è riuscito a mantenere un decimo di vantaggio su Raschner 12.48: Deall’intermedio nonostante un errore ha 35 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Kranjska Gora in DIRETTA: Guida Meillard battaglia all’ultimo punto Pinturault-Odermatt. Az… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Are 13 marzo in DIRETTA: errore di Petra Vlhova nella prima manche! Guida Shiffrin! -… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ del 2° slalom speciale femminile #Åre 2021 #FISAlpine - Rog_2 : RT @Matt_Orlandi: DIRETTA scritta su @_SuperNews_ dello slalom gigante maschile #KranjskaGora 2021 #FISAlpine - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ dello slalom gigante maschile #KranjskaGora 2021 #FISAlpine -